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      Норвегия стала самой счастливой страной

      12:10, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      12:10, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
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      #рейтинг\n#Россия\n#Норвегия
      Фото: pixabay.com
      99
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      Сеть для поиска решений устойчивого развития при ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран.

      Атланта. США. CNN обнародовала рейтинг самых счастливых стран, приуроченный к Международному дню счастья. Как сообщает «Газета.Ру», лидирующую позицию заняла Норвегия. На втором месте – Дания, на третьем – Исландия. В счастливую десятку вошли Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

      Россия расположилась на 49 месте. По сравнению с предыдущим годом, страна поднялась на 7 строчек. Самой несчастной страной стала Центральноафриканская Республика – 155 место.

      12:10, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      99
      0
      #рейтинг\n#Россия\n#Норвегия
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