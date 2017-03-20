Норвегия стала самой счастливой страной

Сеть для поиска решений устойчивого развития при ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран.

Атланта. США. CNN обнародовала рейтинг самых счастливых стран, приуроченный к Международному дню счастья. Как сообщает «Газета.Ру», лидирующую позицию заняла Норвегия. На втором месте – Дания, на третьем – Исландия. В счастливую десятку вошли Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Россия расположилась на 49 месте. По сравнению с предыдущим годом, страна поднялась на 7 строчек. Самой несчастной страной стала Центральноафриканская Республика – 155 место.