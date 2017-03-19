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      Самая толстая женщина в мире похудела на 140 кг за 5 недель

      18:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      18:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      203
      0
      #общество\n#Египет\n#Индия
      Фото: pixabay.com
      203
      0

      Египтянка Иман Ахмад Абдулати весила около 500 кг, сейчас ее вес – 358 кг.

      Египет. Самая толстая женщина в мире египтянка Иман Ахмад Абдулати похудела на 140 кг за 5 недель в индийской клинике. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на блог #SaveEman.

      Женщина весила около 500 кг, сейчас - 358 кг. 7 марта Иман Ахмад Абдулати перенесла операцию по сокращению размера желудка на 85%. Это значительно уменьшило количество пищи, которое она способна принять.

      Ранее женщина перенесла инсульт и оказалась прикована к постели. Врачи диагностировали у нее нарушение работы желез и элефантиаз — заболевание, вызванное паразитическими червями, из-за которых возникает застой лимфы и разрастаются кожные ткани.

      Сейчас египтянка находится на постоянной диете, потребляя в день около 1,8 тыс. калорий. Ее кормят через трубку протеиновым коктейлем, замешанным на соевом молоке.

      18:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      203
      0
      #общество\n#Египет\n#Индия
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