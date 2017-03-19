Самая толстая женщина в мире похудела на 140 кг за 5 недель

Египтянка Иман Ахмад Абдулати весила около 500 кг, сейчас ее вес – 358 кг.

Египет. Самая толстая женщина в мире египтянка Иман Ахмад Абдулати похудела на 140 кг за 5 недель в индийской клинике. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на блог #SaveEman.

Женщина весила около 500 кг, сейчас - 358 кг. 7 марта Иман Ахмад Абдулати перенесла операцию по сокращению размера желудка на 85%. Это значительно уменьшило количество пищи, которое она способна принять.

Ранее женщина перенесла инсульт и оказалась прикована к постели. Врачи диагностировали у нее нарушение работы желез и элефантиаз — заболевание, вызванное паразитическими червями, из-за которых возникает застой лимфы и разрастаются кожные ткани.

Сейчас египтянка находится на постоянной диете, потребляя в день около 1,8 тыс. калорий. Ее кормят через трубку протеиновым коктейлем, замешанным на соевом молоке.