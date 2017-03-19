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      Легенда рок-н-ролла Чак Берри скончался в возрасте 90 лет

      15:13, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:13, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      207
      0
      #США\n#музыка\n#музыканты\n#смерть.
      Фото: zh.wikipedia.org
      207
      0

      Музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури, враче не смогли его спасти.

      США. Американский музыкант, легенда рок-н-ролла Чак Берри скончался на 91 году жизни. Как сообщает «Лайф», его нашли дома без сознания.

      Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти пожилого мужчину не удалось. Как пишет портал, первым о произошедшем сообщил полицейский департамент округа Сент-Чарльз на своей странице в «Фейсбуке».

      «В субботу, 18 марта, около 12:40 полиция округа получила сигнал от врачей скорой помощи, которые обнаружили в доме пожилого человека, не подающего признаки жизни. Врачи провели комплекс необходимых реанимационных мероприятий, но спасти 90-летнего мужчину не смогли - в 13:16 они констатировали смерть мужчины. Полиция округа подтверждает, что умершим оказался Чарльз Эдвард Андерсон Берри, более известный как легендарный музыкант Чак Берри. Семья покойного просит уважительно отнестись к её праву на уединение в эту минуту», — говорится в сообщении.

      Чака Берри называют одним из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на пятое место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён.

      15:13, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      207
      0
      #США\n#музыка\n#музыканты\n#смерть.
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