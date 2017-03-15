Работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве блокируют с 13 марта.

Киев. Украина. Украина намерена за сутки подготовить санкционные меры против российских банков. Как пишет НТВ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

«Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций», - цитирует издание его слова.

Работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве украинские националисты блокируют с 13 марта. Они замуровали вход в здание бетонными блоками, у въезда во двор наложили мешки с песком, поставили у стен отделения палатки и разожгли костры. Полиция в ситуацию не вмешивается.