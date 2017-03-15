Ученые: предками человека были крокодилообразные рептилии

Эти рептилии обитали на Земле 400 млн лет назад.

Чикаго. США. Ученые Северо-Западного университета США выяснили, что предками человека были крокодилообразные рептилии. Тем самым специалисты опровергли теорию происхождения современного человека от обезьяны, пишет Ура.ру.

Крокодилообразные рептилии обитали на Земле 400 млн лет назад. В ходе научной работы исследователи изучили их останки и на основании анализапришли к выводу, что некоторые виды рыб вышли на сушу благодаря эволюции органов зрения. По утверждению ученых, водоплавающие в какой-то момент увидели ползающих на поверхности насекомых, которые показались им легкой добычей. Вследствие появления зрения у первых позвоночных животных увеличился мозг, который позже развился до человеческого.