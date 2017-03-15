Актер заявил, что пристрастие к спиртному досталось ему «по наследству» от отца.

США. Известный голливудский актер Бен Аффлек рассказал, что прошел курс лечения от алкоголизма. Как пишет Life, звезда кино решил показать своим детям, что не стыдно получать помощь от посторонних, когда это действительно нужно.

«Я закончил лечение от пристрастия к алкоголю. Это то, с чем я боролся в прошлом и продолжу бороться в будущем. Я хочу жить полноценной жизнью и быть лучшим отцом, чем есть сейчас», — цитирует издание слова Аффлека.

Ранее обладатель двух премий «Оскар» уже лечился от алкоголизма. По словам Бена, пристрастие к спиртному досталось ему «по наследству» от отца.