Сергей Аксенов считает, что опорой новой формы правления должны стать «традиционные православные ценности».

Симферополь. Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России нужна монархия. Как пишут Известия, губернатор считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы, наглядный пример тому Украина.

«Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — цитирует издание слова чиновника.

При этом Аксенов подчеркнул, что опорой новой формы правления должны стать «традиционные православные ценности».