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Джо Байден сделал официальное заявление о своем участии в выборах 2024 года

15:27, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Джо Байден сделал официальное заявление о своем участии в выборах 2024 года
15:27, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#США\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы\n#Джо Байден
Фото: kremlin.ru
31
0

В связке с ним за пост вице-президента поборется Камала Харрис.

Вашингтон. США. Президент США Джо Байден будет бороться за второй срок на посту главы государства. Об этом он официально заявил в видеообращении на своем YouTube-канале, передает «360 градусов».

Президентскую гонку Байден назвал «сражением за душу Америки». По его мнению, эта битва продолжается, и ему не время останавливаться.

«Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — подытожил политик.

Одновременно о планах идти на выборы за пост вице-президента сообщила Камала Харрис. 

Отмечается, что ровно 4 года назад, 25 апреля 2020 года, Байден официально объявил о планах выдвигаться в президенты на свой первый срок.

Сейчас кандидату от Демократической партии США 80 лет. В 2020 году ему удалось победить республиканца Дональда Трампа с перевесом чуть более 4% голосов избирателей. Очередные выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года.

15:27, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#США\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы\n#Джо Байден