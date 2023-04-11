В Республиканской партии США задумались о введении войск в Мексику

Вашингтон. США. Провести военную операцию в Мексике против наркокартелей могут Соединенные Штаты в случае прихода к власти республиканцев. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Politico.

Издание сообщает, что подобные идеи продвигают такие представители партии в Конгрессе, как Майк Вальц и Дэн Креншоу. Они готовят законопроект о возможном использовании военной силы для борьбы с мексиканскими наркобаронами. По мнению конгрессменов, власти соседней страны не в состоянии остановить поток кокаина и гашиша со своей территории в США.

Кроме того, о посылке спецназа или переходе к кибервойне против наркомафии заявлял в последних выступлениях бывший глава Белого дома Дональд Трамп. По данным издания, экс-президент даже интересовался у советников насчет возможности односторонних ударов или размещения войск в Мексике.