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В Республиканской партии США задумались о введении войск в Мексику

11:58, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Республиканской партии США задумались о введении войск в Мексику
11:58, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#наркотики\n#политика\n#власть\n#республиканцы\n#Дональд Трамп\n#военные\n#вмешательство\n#Мексика
Фото: pxhere.com
83
0

Такие идеи высказывают конгрессмены и экс-президент Трамп.

Вашингтон. США. Провести военную операцию в Мексике против наркокартелей могут Соединенные Штаты в случае прихода к власти республиканцев. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Politico.

Издание сообщает, что подобные идеи продвигают такие представители партии в Конгрессе, как Майк Вальц и Дэн Креншоу. Они готовят законопроект о возможном использовании военной силы для борьбы с мексиканскими наркобаронами. По мнению конгрессменов, власти соседней страны не в состоянии остановить поток кокаина и гашиша со своей территории в США.

Кроме того, о посылке спецназа или переходе к кибервойне против наркомафии заявлял в последних выступлениях бывший глава Белого дома Дональд Трамп. По данным издания, экс-президент даже интересовался у советников насчет возможности односторонних ударов или размещения войск в Мексике.

11:58, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#наркотики\n#политика\n#власть\n#республиканцы\n#Дональд Трамп\n#военные\n#вмешательство\n#Мексика