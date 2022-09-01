Премьер Финляндии объяснила проблемы в стране «военной экономикой»

Хельсинки. Финляндия. Энергетический кризис загнал экономику Финляндии в «военные» условия. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, пишут «Известия» со ссылкой на газету Yle.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — цитирует ее слова издание.

По словам политика, в сложившихся обстоятельствах требуются исключительные меры. Кроме того, Финляндии понадобится помощь Еврокомиссии. Одной из мер воздействия на ситуацию Марин назвала введение потолка цен на электроэнергию.

«Известия» отмечают, что днем ранее стало известно, что финские предприятия начали переводить сотрудников на ночную смену, чтобы сэкономить на электричестве. В темное время суток действует льготный тариф. Кроме того, из-за подорожания энергии о планах сокращения производства объявила финская компания Metsä Tissue, которая является одним из крупнейших в Европе производителей санитарно-гигиенической продукции. В результате в ЕС может возникнуть дефицит туалетной бумаги.

Напомним, на фоне снижения закупок российских нефти и газа из-за санкций в странах Евросоюза происходит рост цен на энергоносители, который подстегивает инфляцию и ведет к ухудшению уровня жизни населения.