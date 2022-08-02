Пушилин рассказал о пленных и стройках ДНР

Донецк. ДНР. В плену на территории Донецкой народной республики содержатся более 3,5 тыс. солдат ВСУ и участников нацбатальонов. Об этом рассказал RT глава ДНР Денис Пушилин.

«На территории ДНР содержится более 3,5 тыс. военнопленных. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. Также у нас есть пленные, которые не совершали преступлений — или нет информации по совершенным ими преступлениям», — рассказал лидер Донецкой республики.

Он уточнил, что тех военнопленных, чья вина в военных преступлениях будет установлена и доказана, ждет суд. Остальных предполагается обменять на пленных бойцов ДНР.

Также Пушилин сообщил, что на стройках республики заняты 10 тыс. человек с сотнями единиц спецтехники. Они восстанавливают разрушенные и поврежденные здания освобожденных населенных пунктов. В работах принимают активное участие и российские специалисты. Как рассказал RT глава ДНР, только в Мариуполе предстоит в первоочередном порядке отремонтировать и построить вновь около 4 тыс. объектов жилищного фонда и социальной сферы.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте RT.