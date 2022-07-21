Президент США признался в онкозаболевании

Клеймонт. США. Врачи лечили президента США Джо Байдена от рака. Об этом он сам рассказал во время выступления в Клеймонте, штат Делавэр, где прошло детство американского лидера, пишут «Известия» со ссылкой на New York Post.

Речь президента была посвящена проблеме глобального потепления. Свое заболевание он связал с плохой экологической обстановкой в городе, где когда-то жил.

«У меня и многих других людей, с которыми я вырос — рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — приводит издание слова главы государства.

В Белом доме заявили, что онкозаболевание было диагностировано у Байдена давно, еще до того, как он пришел к власти. А употребленный президентом в настоящем времени глагол объяснили ошибкой – на самом деле американский лидер имел в виду давно и успешно удаленную врачами немеланомную опухоль кожи.

При этом в администрации президента подвергли критике СМИ, расценившие слова главы государства как признание в наличии нового заболевания.

Напомним, американскому лидеру уже 79 лет, он является самым возрастным президентом США в истории. Несмотря на годы, Байден намерен вновь баллотироваться на высшую должность.