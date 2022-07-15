Орбан объяснил, в какой орган выстрелил себе ЕС антироссийскими санкциями

Будапешт. Венгрия. Введя ограничения и запреты на торговлю с Россией, страны Евросоюза выстрелили себе в легкие и теперь задыхаются. Так образно охарактеризовал ситуацию с санкциями премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ИА REGNUM.

В эфире радио Kossuth глава государства заявил, что санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд и дала эффект, противоположный ожидаемому.

«Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается», — приводит агентство слова премьера Венгрии.

В связи с прогнозируемым ухудшением экономической обстановки в Европе Виктор Орбан также посоветовал согражданам и жителям соседних стран держаться за ту работу, которая у них сейчас есть. В ближайшем будущем ЕС может накрыть грандиозный спад производства, заявил венгерский лидер.