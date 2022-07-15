Власти США отказались от отдельных санкций против России

Вашингтон. США. Часть введенных ранее антироссийских санкций отменил Минфин США. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Так, разрешены сделки, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельхозпродукции и сельхозоборудования, в том числе минеральных и органических удобрений. Снят запрет на покупку и продажу продуктов для людей и кормов для животных, репродуктивных материалов для животноводства, лекарств и изделий медицинского назначения, в том числе запчастей и комплектующих к ним. Кроме того, устранены препятствия для обновления софта для медицинских приборов, реализации изделий и средств профилактики, диагностики или лечения COVID-19.

Также отменены санкции в отношении Gazprom Germania GMBG – бывшего дочернего предприятия Газпрома.