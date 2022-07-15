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Власти США отказались от отдельных санкций против России

10:19, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
Власти США отказались от отдельных санкций против России
10:19, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#США\n#Россия\n#продукты\n#продовольствие\n#медицина\n#лекарства\n#программное обеспечение\n#санкции
Фото: pixabay.com
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Речь идет прежде всего о закупках удобрений и лекарств.

Вашингтон. США. Часть введенных ранее антироссийских санкций отменил Минфин США. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Так, разрешены сделки, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельхозпродукции и сельхозоборудования, в том числе минеральных и органических удобрений. Снят запрет на покупку и продажу продуктов для людей и кормов для животных, репродуктивных материалов для животноводства, лекарств и изделий медицинского назначения, в том числе запчастей и комплектующих к ним. Кроме того, устранены препятствия для обновления софта для медицинских приборов, реализации изделий и средств профилактики, диагностики или лечения COVID-19.

Также отменены санкции в отношении Gazprom Germania GMBG – бывшего дочернего предприятия Газпрома.

10:19, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
166
0
#США\n#Россия\n#продукты\n#продовольствие\n#медицина\n#лекарства\n#программное обеспечение\n#санкции