В Шри-Ланке после бегства главы государства объявили режим ЧП

Коломбо. Шри-Ланка. Режим чрезвычайного положения ввели на территории Шри-Ланки после того, как страну покинул президент Готабая Раджапакса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в Западной провинции, где находится столица, будет действовать комендантский час. Распоряжение об этом отдал премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке и улетел с женой и охранниками на Мальдивы.

Напомним, 9 июля возмущенные топливным кризисом манифестанты захватили резиденцию главы государства, а также премьер-министра. Последнюю протестующие в итоге сожгли. Под давлением парламента и бунтующего населения президент и премьер обязались подать в отставку 13 июля. После их ухода полномочия главы государства должен принять спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

В апреле 2022 года власти Шри-Ланки объявили дефолт. К отсутствию средств на обслуживание госдолга привели аграрный кризис, вызванный непродуманным внедрением зеленых технологий, и упадок туризма из-за коронавируса. В казне не осталось денег даже на горючее для государственного автотранспорта. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса провел 6 июля телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о выделении кредитной линии на закупки российских нефтепродуктов. Однако сохранить власть это ему не помогло.