О планах побороться за пост премьер-министра Великобритании объявила Лиз Трасс

Лондон. Великобритания. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и председателя правительства Соединенного Королевства. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

В случае избрания она пообещала избирателям снизить часть налогов.

Напомним, 7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Сейчас он продолжает исполнять обязанности до выборов своего преемника.

Ранее о планах занять на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны заявили глава Минфина Великобритании Надим Захави и министр транспорта Грант Шэппс.