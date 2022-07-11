Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

О планах побороться за пост премьер-министра Великобритании объявила Лиз Трасс

11:23, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
О планах побороться за пост премьер-министра Великобритании объявила Лиз Трасс
11:23, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
62
0
#политика\n#власть\n#консерватизм\n#Великобритания
Фото: vk.com/rt_russian
62
0

В последнее время она руководила МИДом Соединенного Королевства.

Лондон. Великобритания. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и председателя правительства Соединенного Королевства. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

В случае избрания она пообещала избирателям снизить часть налогов.

Напомним, 7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Сейчас он продолжает исполнять обязанности до выборов своего преемника.

Ранее о планах занять на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны заявили глава Минфина Великобритании Надим Захави и министр транспорта Грант Шэппс.

11:23, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
62
0
#политика\n#власть\n#консерватизм\n#Великобритания