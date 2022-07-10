Глава правительства Шри-Ланки подал в отставку

Коломбо. Шри-Ланка. Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку. Об этом пишет «Лента.ру».

Глава ланкийского кабмина Ранил Викрамасингхе объявил об отставке на своей странице Twitter. Он сказал, что сделал это по рекомендации парламента страны. Викрамасингхе также добавил, что решение принято в том числе для обеспечения продолжения работы многопартийного правительства.

Кроме того, как пишут «Известия», из кабмина уволились четыре министра: средств массовой информации, сельского хозяйства, туризма и труда. Ушёл и руководитель пресс-службы президента.

Отметим, что с апреля в Шри-Ланке продолжается экономический кризис. Массовые протесты в июле достигли пика — демонстранты прорвали кордоны полиции и штурмовали резиденцию главы государства. Сам президент успел эвакуироваться. «Газета.ру» пишет, что протестующие нашли в доме президента 17,5 млн рупий (примерно 49,1 тыс. долларов).

Позже лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Готабаю Раджапаксу уйти в отставку. Сообщается, что он принял её — и освободит должность с 13 июля. Вместо него руководить страной должен премьер-министр, но и тот, как уже говорилось, уходит со своего поста. Таким образом, возглавит островное государство спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.