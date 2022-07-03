Список обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II подвергли корректировке

Лондон. Великобритания. Букингемский дворец опубликовал откорректированный список обязанностей королевы Великобритании. Ожидается, что часть обязанностей Елизаветы II примет на себя её сын, принц Чарльз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вышеупомянутый документ ранее состоял из 13 пунктов, однако сейчас подвергся изменениям впервые за 10 лет. В нём Елизавета II по-прежнему обозначена главой государства и нации, но выполнять эту обязанность она будет «по необходимости». Остальные пункты содержат размытые формулировки, например «вдохновлять единство и национальную идентичность», «признавать успехи и достижения», «выполнение ряда дипломатических и парламентских обязанностей».

До изменений в королевские обязанности входило среди прочего открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра, совершение государственных визитов. Ожидается, что часть функций монарха примет на себя 73-летний принц Уэльский Чарльз. В 2022 году он уже заменял королеву на открытии парламента.