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Боррель отказал Зеленскому в экстренном вступлении Украины в Евросоюз

16:53, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Боррель отказал Зеленскому в экстренном вступлении Украины в Евросоюз
16:53, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Евросоюз\n#политика\n#власть\n#Европа\n#Владимир Зеленский\n#Польша\n#Украина
Фото: vk.com/rt_russian
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По словам главы европейской дипломатии, этого вопроса нет в текущей повестке.

Брюссель. Бельгия. Евросоюз не готов в экстренном порядке принять Украину в свои ряды. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

«В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы», — приводит агентство слова Борреля.

28 февраля президент Владимир Зеленский потребовал срочно принять Украину в Евросоюз по новой специальной процедуре. О поддержке ускоренного приема бывшей советской республики в ЕС немедленно заявил президент Польши Анджей Дуда.

Тремя годами ранее Верховная рада приняла поправки к конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

16:53, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
394
0
#Евросоюз\n#политика\n#власть\n#Европа\n#Владимир Зеленский\n#Польша\n#Украина