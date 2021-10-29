Шавката Мирзиёева объявили победителем президентских выборов в Узбекистане

По данным ЦИК, он набрал 80,12% голосов.



Ташкент. Узбекистан. Центризбирком Узбекистана признал Шавката Мирзиёева победителем выборов президента с результатом 80,12% голосов. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Как завил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, подсчет всех бюллетеней с участков завершен.

Напомним, президентские выборы прошли в Узбекистане 24 октября. В них участвовали 5 кандидатов. Явка превысила 80%. Выборы были шестыми по счету после выхода Узбекистана из состава СССР.

Шавкат Мирзиёев – действующий президент страны. Узбекистан он возглавил в 2016 году после смерти своего предшественника Ислама Каримова. На тот момент Мирзиёев занимал пост премьер-министра.