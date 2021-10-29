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Шавката Мирзиёева объявили победителем президентских выборов в Узбекистане

12:33, 29 октября, 2021
Евгений Кандаков
Шавката Мирзиёева объявили победителем президентских выборов в Узбекистане
12:33, 29 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#власть\n#политика\n#выборы\n#ЦИК\n#президент\n#Узбекистан
Фото: facebook.com/Mirziyoyev
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По данным ЦИК, он набрал 80,12% голосов.

Ташкент. Узбекистан. Центризбирком Узбекистана признал Шавката Мирзиёева победителем выборов президента с результатом 80,12% голосов. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Как завил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, подсчет всех бюллетеней с участков завершен.

Напомним, президентские выборы прошли в Узбекистане 24 октября. В них участвовали 5 кандидатов. Явка превысила 80%. Выборы были шестыми по счету после выхода Узбекистана из состава СССР.

Шавкат Мирзиёев – действующий президент страны. Узбекистан он возглавил в 2016 году после смерти своего предшественника Ислама Каримова. На тот момент Мирзиёев занимал пост премьер-министра.

12:33, 29 октября, 2021
Евгений Кандаков
50
0
#власть\n#политика\n#выборы\n#ЦИК\n#президент\n#Узбекистан
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