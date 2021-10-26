Японская принцесса заключила брак с однокурсником

Свадьба с простолюдином вызвала недовольство монархически настроенных жителей.



Токио. Япония. Старшая дочь наследного принца Японии Акисино принцесса Мако вышла замуж за Кэя Комуро. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NHK.

Избранник 30-летней принцессы – ее сокурсник по учебе. Молодой человек не является аристократом, что привело к протестам. Акция монархически настроенных подданных прошла в Токио.

Неравный брак привел к потере принцессой титула. Она не будет считаться членом императорской семьи Японии. При этом Мако отказалась и от значительной суммы денег, полагавшейся ей в качестве приданого. Вместе с Кэем Комуро она планирует уехать в США, где ее муж устроился в местную юридическую компанию. Молодожены намерены зарабатывать себе на жизнь самостоятельно.

Напомним, ранее подобным образом поступили наследник британского престола принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Они отказались от привилегий старших членов королевской семьи и переехали в Америку, чтобы жить своим трудом.