СМИ: Байден отказался от санкций против «Северного потока-2», ввести которые требуют конгрессмены

Об этом пишет Politico.



Вашингтон. США. Вопреки шантажу со стороны конгрессменов, администрация президента США Джо Байдена не намерена вводить санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Как пишет американское издание со ссылкой на источники, одним из главных противников завершения российско-европейского энергетического проекта является сенатор Тед Круз. Чтобы добиться от президента новых санкций против трубопровода, он сознательно тормозит утверждение 7 американских послов. По мнению авторов публикации, такая политика «вредит репутации США на международном уровне».

По данным издания, переговоры с Крузом по утверждению дипломатов вел в августе советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. Тогда сенатор дал ему понять, что условием для этого является введение санкций против «Северного потока-2». Юридические полномочия у администрации Байдена на такие действия имеются, подчеркнул тогда Круз.

Однако в ответ на это в администрации президента заявили, что санкции против «Северного потока-2» во время президентства Байдена введены не будут, утверждает Politico.

Добавим, 14 октября министр энергетики России Александр Новак сообщил, что запуск первой нитки указанного газопровода может состояться в течение ближайших нескольких дней. Месяцем ранее строители завершили работы на объекте.

«Северный поток-2» является второй очередью объекта. «Северный поток-1» был сдан в эксплуатацию в 2011 году. Обе нитки длиной 1234 км проложены по дну Балтийского моря из России в Германию. Суммарная пропускная способность газопровода — 55 млрд кубометров в год.