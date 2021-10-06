Покойному экс-президенту Франции припомнили попытку соблазнения бывшего премьера Дании

По словам Хелле Торнинг-Шмитт, глава государства допустил непристойный поступок 20 лет назад.



Копенгаген. Дания. Ныне покойный президент Франции Валери Жискар д'Эстен проявлял личный интерес к бывшему премьеру Дании Хелле Торнинг-Шмитт. По словам женщины-политика, экс-глава государства домогался до нее во время разработки европейской конституции, пишет «Российская газета» со ссылкой на France24.

В начале 2000-х годов Торнинг-Шмитт работала в Европарламенте и еще не являлась премьер-министром. Ей было тогда около 30 лет. Д'Эстен, которому тогда было далеко за 70, сел рядом с датчанкой и положил руку на ее коленку. Смущенная женщина пересела подальше от пожилого кавалера.

Хелле Торнинг-Шмитт занимала пост премьера Дании в 2011-2015 годах. Валери Жискар Д'Эстен возглавлял Францию с 1974 по 1981 годы. В 2020 году он умер, так что уже ничего не может сказать в свое оправдание.

Напомним, нынешней премьер-министру Дании Метте Фредериксен из-за большой загруженности государственными делами пришлось в 2020 году в третий раз подряд отложить собственную свадьбу.