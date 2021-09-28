Военные Гвинеи после переворота создали временные госорганы

Ситуация в стране обострилась в начале сентября.



Конакри. Гвинея. Группа гвинейских военных, совершивших государственный переворот, объявила о «переходной хартии» — она будет основным законом до принятия новой конституции. Об этом пишет RT.

Ситуация в Гвинее обострилась в начале сентября. Военные под командованием полковника Мамади Думбуя свергли президента страны Альфа Конде, поместили его под арест, организовали роспуск органов власти, приостановили действие конституции и закрыли границы. На всей территории Гвинеи установлен комендантский час.

Думбуя объяснил жителям страны, что бедность населения и высокий уровень коррупции стали причиной произошедшего переворота. По версиям со стороны, к смене власти привела внутренняя политика властей, а также повышение зарплаты президенту.

Объявленная хартия назначает полковника президентом на время переходного периода. Создаётся временное правительство, руководить которым будет гражданское лицо. Кроме того, начинает работу переходный национальный совет, состоящий из 81 человека. Он будет выполнять функции парламента.

Отмечается, что члены временного правительства и нацсовета не смогут баллотироваться на выборах, которые пройдут после переходного периода.