Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Военные Гвинеи после переворота создали временные госорганы

10:30, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Военные Гвинеи после переворота создали временные госорганы
10:30, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
66
0
#Африка\n#переворот\n#армия
Фото: AFP
66
0

Ситуация в стране обострилась в начале сентября.

Конакри. Гвинея. Группа гвинейских военных, совершивших государственный переворот, объявила о «переходной хартии» — она будет основным законом до принятия новой конституции. Об этом пишет RT.

Ситуация в Гвинее обострилась в начале сентября. Военные под командованием полковника Мамади Думбуя свергли президента страны Альфа Конде, поместили его под арест, организовали роспуск органов власти, приостановили действие конституции и закрыли границы. На всей территории Гвинеи установлен комендантский час.

Думбуя объяснил жителям страны, что бедность населения и высокий уровень коррупции стали причиной произошедшего переворота. По версиям со стороны, к смене власти привела внутренняя политика властей, а также повышение зарплаты президенту.

Объявленная хартия назначает полковника президентом на время переходного периода. Создаётся временное правительство, руководить которым будет гражданское лицо. Кроме того, начинает работу переходный национальный совет, состоящий из 81 человека. Он будет выполнять функции парламента.

Отмечается, что члены временного правительства и нацсовета не смогут баллотироваться на выборах, которые пройдут после переходного периода.

 

10:30, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
66
0
#Африка\n#переворот\n#армия
?>