Партия Ангелы Меркель на выборах в немецкий Бундестаг заняла второе место

Действующий канцлер не стала выдвигать свою кандидатуру вновь.

Берлин. Германия. На выборах в немецкий парламент победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая является противником правящей партии. Действующая правящая партия Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заняла второе место. Об этом пишут «Известия».

На выборах накануне, 26 сентября, СДПГ получила 25,7% голосов, ХДС — 24,1%. Партии «Зелёные» досталось 14,8%. Последнее место у Свободной демократической партии (СвДП) — 11,5%. Ещё одна партия не прошла барьер в 5%.

Новый состав Бундестага будет состоять из 735 депутатов. «Социал-демократы» получили 206 мест, ХДС (в котором состоит канцлер Ангела Меркель и её преемник Армин Лашет) — 196, «Зелёные» — 118, СвДП — 92, «Альтернатива для Германии» займёт 83 места, «Левые» — 39, а Ассоциация избирателей Южного Шлезвига — 1.

После того как парламент сформируется, ему предстоит выбрать нового канцлера, который фактически является главой государства. В этом созыве Ангела Меркель не стала выдвигать свою кандидатуру.