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Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества

15:41, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества
15:41, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
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#Россия\n#Китай\n#Индия\n#Таджикистан\n#политика\n#власть\n#международное сотрудничество\n#Иран
Фото: pixabay.com
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В нее входят также Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Душанбе. Таджикистан. В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) появится новый постоянный член – Иран. Решение об этом было принято 17 сентября в Душанбе на саммите альянса, пишет Коммерсантъ.

До этого Иран имел в ШОС статус наблюдателя. Теперь организация будет насчитывать 9 стран-членов. Ранее в ШОС вошли Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Как заявил участвующий в работе саммита по видеосвязи президент России Владимир Путин, вхождение Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества повысит ее авторитет.

Добавим, лидеры стран ШОС подписали в Душанбе порядка 30 документов. Среди них — программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьбе с наркотрафиком, план взаимодействия по информационной безопасности.

15:41, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
402
0
#Россия\n#Китай\n#Индия\n#Таджикистан\n#политика\n#власть\n#международное сотрудничество\n#Иран
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