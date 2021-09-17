Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества

В нее входят также Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.



Душанбе. Таджикистан. В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) появится новый постоянный член – Иран. Решение об этом было принято 17 сентября в Душанбе на саммите альянса, пишет Коммерсантъ.

До этого Иран имел в ШОС статус наблюдателя. Теперь организация будет насчитывать 9 стран-членов. Ранее в ШОС вошли Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Как заявил участвующий в работе саммита по видеосвязи президент России Владимир Путин, вхождение Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества повысит ее авторитет.

Добавим, лидеры стран ШОС подписали в Душанбе порядка 30 документов. Среди них — программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьбе с наркотрафиком, план взаимодействия по информационной безопасности.