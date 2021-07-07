Литва планирует отгородиться от мигрантов из Белоруссии стеной

С начала года в прибалтийскую страну пытались попасть 1 400 беженцев из азиатских и африканских стран.



Вильнюс. Литва. На литовско-белорусской границе построят стену для защиты от неконтролируемой миграции. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По словам политика, для защиты от проникновения беженцев из азиатских и африканских стран приграничные районы будут патрулировать военные. С начала года из Белоруссии в Литву пытались попасть 1,4 тыс. нелегальных мигрантов.

Ту же проблему Ингрида Шимоните подняла на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем 6 июля. Она назвала бездействие белорусских властей «гибридной атакой» и заявила, что Литва вынуждена защищать от мигрантов не только себя, но и всю Европу. Шарль Мишель пообещал Вильнюсу поддержку от Евросоюза, не уточнив, какую именно.

2 июля из-за наплыва нелегальных мигрантов власти Литвы ввели режим ЧС. С начала этого года границу с Белоруссией пытались нелегально пересечь 1,4 тыс. мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. Они прибывают в Минск авиарейсами из Багдада и Стамбула, после чего направляются в сторону Литвы. Оттуда они надеются попасть в более богатые страны ЕС и получить статус беженца с полагающимися по закону выплатами.

Об отказе контролировать границу с Литвой, а также другими странами Запада президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в конце мая. Это решение он принял в ответ на европейские санкции из-за вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета компании Ryanair.