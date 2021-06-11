Смотри не засни: Трамп напутствовал Байдена на встречу с Путиным

Переговоры пройдут в Швейцарии 16 июня.



Вашингтон. США. Экс-президент США Дональд Трамп обратился к действующему главе государства Джо Байдену по поводу его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Слова бывшего американского лидера были наполнены ядовитой иронией, пишет «Интерфакс».

В частности, Трамп пожелал Байдену не заснуть во время беседы с Владимиром Путиным. Также он попросил передать президенту России самые теплые пожелания.

Напомним, во время последних президентских выборов в США Трамп дал Байдену прозвище «сонный Джо».

Лидеры России и США впервые после избрания Байдена встретятся лично на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Из-за принятых мер безопасности жителей швейцарской столицы попросили в этот день по возможности не выходить из дома и работать удаленно. Также запрещено запускать беспилотники и проводить уличные акции. Как заявил ранее глава МИД Сергей Лавров, он не ждет от саммита сенсационных новостей.