Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Смотри не засни: Трамп напутствовал Байдена на встречу с Путиным

10:21, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
Смотри не засни: Трамп напутствовал Байдена на встречу с Путиным
10:21, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
86
0
#США\n#политика\n#власть\n#скандал\n#курьезы\n#Джо Байден\n#Владимир Путин\n#переговоры\n#Дональд Трамп
Фото: pixabay.com
86
0

Переговоры пройдут в Швейцарии 16 июня.

Вашингтон. США. Экс-президент США Дональд Трамп обратился к действующему главе государства Джо Байдену по поводу его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Слова бывшего американского лидера были наполнены ядовитой иронией, пишет «Интерфакс».

В частности, Трамп пожелал Байдену не заснуть во время беседы с Владимиром Путиным. Также он попросил передать президенту России самые теплые пожелания.

Напомним, во время последних президентских выборов в США Трамп дал Байдену прозвище «сонный Джо».

Лидеры России и США впервые после избрания Байдена встретятся лично на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Из-за принятых мер безопасности жителей швейцарской столицы попросили в этот день по возможности не выходить из дома и работать удаленно. Также запрещено запускать беспилотники и проводить уличные акции. Как заявил ранее глава МИД Сергей Лавров, он не ждет от саммита сенсационных новостей.

10:21, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
86
0
#США\n#политика\n#власть\n#скандал\n#курьезы\n#Джо Байден\n#Владимир Путин\n#переговоры\n#Дональд Трамп