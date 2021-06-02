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В связи с путчем Мали исключили из Африканского союза

14:01, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
В связи с путчем Мали исключили из Африканского союза
14:01, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#Африка\n#переворот\n#политика\n#власть\n#военные\n#санкции\n#путч
Фото: twitter.com/AFP
142
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Также соседние страны пригрозили хунте санкциями.

Бамако. Мали. Из-за нового военного переворота Африканский союз приостановил членство страны в организации. Также в отношении хунты могут ввести санкции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Deutsche Welle.

Обратно в союз страну примут только после восстановления конституционного порядка. Если этого не произойдет, африканские страны примут против Мали ограничительные меры, сообщает издание.

24 мая в Мали военные задержали временного президента Ба Ндау и временного премьер-министра Моктара Уана. Несколько дней их содержали на военной базе неподалеку от столицы страны Бамако. В итоге политиков заставили в присутствии международных посредников сложить с себя полномочия и отпустили.

Напомним, ситуация в Мали остается нестабильной с августа 2020 года, когда военные свергли законное правительство страны. После ряда попыток восстановить гражданское правление, которое бы их устраивало, лидеры хунты назначили временными лидерами страны Ндау и Уана. Им было дано 18 месяцев на создание нового кабмина.

 

14:01, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
142
0
#Африка\n#переворот\n#политика\n#власть\n#военные\n#санкции\n#путч