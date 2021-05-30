Премьер Великобритании тайно обвенчался со своей невестой

Свадебная церемония прошла в Вестминстерском соборе Лондона.

Лондон. Великобритания. О засекреченном бракосочетании главы британского правительства Бориса Джонсона узнали СМИ. Женой премьера стала Кэрри Саймондс, пишет РБК со ссылкой на Sun и Daily Mail.

Свадьба состоялась в католическом Вестминстерском соборе Лондона. За полчаса до бракосочетания политика храм закрыли для посетителей. В связи с антиковидными мерами, на церемонии присутствовало всего 30 человек. Всех их пригласили в самый последний момент.

Джонсон и Саймондс знакомы с 2018 года. О помолвке Кэрри стало известно в феврале 2020 года, а в апреле она родила премьеру сына. В честь врачей, которые вылечили его отца от коронавируса, мальчик получил необычно длинное имя: Уилфред Лори Николас Джонсон.

Добавим, глава британского кабмина женится уже третий раз, а его невеста замужем впервые. От прежних жен у Джонсона есть 2 дочери - Лара и Кассиа, а также 2 сына - Теодор и Майло. Кроме того, вне брака у него родилась дочь Стефани.