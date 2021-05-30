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Премьер Великобритании тайно обвенчался со своей невестой

10:50, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
Премьер Великобритании тайно обвенчался со своей невестой
10:50, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
383
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#Великобритания\n#коронавирус\n#политика\n#семья\n#свадьбы
Фото: twitter.com/BorisJohnson
383
0

Свадебная церемония прошла в Вестминстерском соборе Лондона.

Лондон. Великобритания. О засекреченном бракосочетании главы британского правительства Бориса Джонсона узнали СМИ. Женой премьера стала Кэрри Саймондс, пишет РБК со ссылкой на Sun и Daily Mail.

Свадьба состоялась в католическом Вестминстерском соборе Лондона. За полчаса до бракосочетания политика храм закрыли для посетителей. В связи с антиковидными мерами, на церемонии присутствовало всего 30 человек. Всех их пригласили в самый последний момент.

Джонсон и Саймондс знакомы с 2018 года. О помолвке Кэрри стало известно в феврале 2020 года, а в апреле она родила премьеру сына. В честь врачей, которые вылечили его отца от коронавируса, мальчик получил необычно длинное имя: Уилфред Лори Николас Джонсон.

Добавим, глава британского кабмина женится уже третий раз, а его невеста замужем впервые. От прежних жен у Джонсона есть 2 дочери - Лара и Кассиа, а также 2 сына - Теодор и Майло. Кроме того, вне брака у него родилась дочь Стефани.

10:50, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
383
0
#Великобритания\n#коронавирус\n#политика\n#семья\n#свадьбы