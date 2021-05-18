Украинский министр возмутился помощью, оказанной Россией его соотечественникам в Непале

В горной стране объявили локдаун из-за коронавируса.



Киев. Украина. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сожалеет о том, что его соотечественники приняли помощь от российской компании «Аэрофлот». Об этом пишет «Рен ТВ» со ссылкой на ТАСС.

Недовольство чиновника вызвала акция по вывозу граждан России и стран СНГ, организованная посольством нашей страны в Непале и Русским Домом в Катманду. Ей воспользовались 18 мая российские, а также украинские, польские, латвийские и даже мальтийские туристы. Самолет «Аэрофлота» вывез их из Непала, где объявили локдаун из-за пандемии. В числе пассажиров рейса оказался известный украинский альпинист Сергей Бершов.

«Россия от имени «Аэрофлота» начала предлагать покупать билеты в Москву, хотя разрешения на рейс еще не было», - посетовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ Непала в стране находилось более 100 украинцев. 4 из них были заражены коронавирусом. Президент Украины Владимир Зеленский требовал от профильных ведомств вернуть сограждан на родину.