Бывшие военные США написали письмо с сомнениями в психическом здоровье Байдена

Также они обвинили администрацию нынешнего президента США в нарушении конституционных прав граждан.



Вашингтон. США. У группы отставных американских генералов нет уверенности в психической адекватности и достаточной физической форме президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом военные написали открытое письмо, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Под документом стоят подписи более чем 120 экс-командиров. У них есть опасения, может ли нынешний глава государства командовать войсками.

«Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», - отметили авторы послания и выразили сомнения в готовности пожилого Джо Байдена своевременно и разумно реагировать на угрозы стране.

Также представители генералитета выразили несогласие с тем, что руководство страны нарушило конституционные права граждан. По мнению военных, новая администрация отказалась соблюдать основной закон США, когда, не спросив мнения конгрессменов, экстренно приняла более 50 указов, отменяющих ряд постановлений Трампа и его команды.

Добавим, в настоящее время избранному в конце 2020 года президенту США Джо Байдену 78 лет.