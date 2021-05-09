Лукашенко отдал распоряжения на случай своей смерти

При гибели президента в результате покушения в стране будет объявлено военное положение.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». В нем оговорен порядок действий властей республики в случае насильственной гибели главы государства, сообщает РБК.

Согласно документу, если президент Белоруссии будет убит в результате покушения, власть в стране переходит к Совету безопасности, который возглавляет премьер-министр. При этом будет объявлено военное положение.

Членами Совета безопасности Белоруссии являются помимо президента и премьер-министра председатели палат парламента, глава администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр обороны, начальник Генерального штаба, главы МВД, МИДа, Минфина, председатель Комитета государственной безопасности, председатель Комитета государственного контроля, генпрокурор, председатель Следственного комитета.

Напомним, 18 апреля в КГБ Белоруссии заявили о пресечении попытки госпереворота, в ходе которого планировалось покушение на Александра Лукашенко и его сыновей. Ранее в Москве сотрудники спецслужб задержали предполагаемых заговорщиков: Юрия Зенковича и Александра Федуту. По данным следствия, восстание было назначено на 9 мая 2021 года.