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Лукашенко отдал распоряжения на случай своей смерти

12:14, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
Лукашенко отдал распоряжения на случай своей смерти
12:14, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
247
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#власть\n#политика\n#спецслужбы\n#переворот\n#путч\n#теракт\n#покушение\n#Александр Лукашенко\n#Белоруссия
Фото: vk.com/rt_russian
247
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При гибели президента в результате покушения в стране будет объявлено военное положение.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». В нем оговорен порядок действий властей республики в случае насильственной гибели главы государства, сообщает РБК.

Согласно документу, если президент Белоруссии будет убит в результате покушения, власть в стране переходит к Совету безопасности, который возглавляет премьер-министр. При этом будет объявлено военное положение.

Членами Совета безопасности Белоруссии являются помимо президента и премьер-министра председатели палат парламента, глава администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр обороны, начальник Генерального штаба, главы МВД, МИДа, Минфина, председатель Комитета государственной безопасности, председатель Комитета государственного контроля, генпрокурор, председатель Следственного комитета.

Напомним, 18 апреля в КГБ Белоруссии заявили о пресечении попытки госпереворота, в ходе которого планировалось покушение на Александра Лукашенко и его сыновей. Ранее в Москве сотрудники спецслужб задержали предполагаемых заговорщиков: Юрия Зенковича и Александра Федуту. По данным следствия, восстание было назначено на 9 мая 2021 года.

12:14, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
247
0
#власть\n#политика\n#спецслужбы\n#переворот\n#путч\n#теракт\n#покушение\n#Александр Лукашенко\n#Белоруссия