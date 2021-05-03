Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Армянский парламент не избрал Пашиняна премьер-министром

18:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
Армянский парламент не избрал Пашиняна премьер-министром
18:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
217
0
#Армения\n#политика\n#власть и чиновники\n#выборы
Фото: wikipedia.org
217
0

Начался процесс роспуска правительства.

Ереван. Армения. Парламент Армении не стал переизбирать исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны, начав процедуру роспуска. Об этом сообщают «Известия».

Кандидатуру Пашиняна поддержал лишь 1 из собравшихся депутатов, трое высказались против, 75 воздержались.

По сценарию голосования, Пашинян не избирается премьером дважды, после чего парламент распускается. Это позволяет провести внеочередные выборы. Второй этап голосования пройдет 10 мая.

Отметим, что правительство Армении ушло в отставку после заявления Пашиняна об уходе с поста для проведения внеочередных парламентских выборов 25 апреля. Члены кабинета министров продолжат работу до формирования нового правительства.

18:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
217
0
#Армения\n#политика\n#власть и чиновники\n#выборы