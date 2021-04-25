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Пашинян ушел в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в Армении

12:06, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
Пашинян ушел в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в Армении
12:06, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
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#Армения\n#политика\n#выборы\n#власть и чиновники
Фото: primeminister.am
360
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При этом он и кабинет министров продолжат исполнять обязанности.

Ереван. Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своей отставке. Как пишет Газета.ру, об этом он заявил в обращении к нации. Отставка связана с проведением досрочных парламентских выборов в стране.

При этом и Паршинян, и кабинет министров, который уходит в отставку вслед за премьером, продолжат исполнять свои обязанности. Они будут работать до формирования нового правительства страны.

Никол Паршинян намерен выставить свою кандидатуру на грядущие выборы.

12:06, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
360
0
#Армения\n#политика\n#выборы\n#власть и чиновники