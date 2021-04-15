США ввели санкции против российского госдолга и выслали 10 дипломатов

Также введены ограничительные меры против 32 компаний и лиц из России



Вашингтон. США. Соединенные Штаты вышлют из страны 10 сотрудников посольства России в Вашингтоне, подозреваемых в разведдеятельности. Также Минфин США с 14 июня запрещает банкам страны участвовать в первичных размещениях российского госдолга, пишет «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Белого Дома.

Кроме того, министерство финансов вводит санкции против 32 организаций и физических лиц, вероятно причастных к попыткам вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году с подачи правительства России, а также дезинформирование и иные попытки влиять на ситуацию в Америке.

Также якобы за поддержку кибератак российской разведки, в том числе на компанию SolarWinds, США внесли в «черный список» 6 российских технологических фирм.

Как сообщает RT, в связи с введением новых санкций посла США вызвали в МИД России.