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Эрдоган посчитал неприемлемыми слова Байдена о президенте России

17:26, 19 марта, 2021
Евгений Кандаков
Эрдоган посчитал неприемлемыми слова Байдена о президенте России
17:26, 19 марта, 2021
Евгений Кандаков
41
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#Россия\n#Турция\n#США\n#президент\n#дипломат\n#оскорбления\n#политика\n#Джо Байден\n#Владимир Путин\n#Эрдоган
Фото: vk.com/rt_russian
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Ответ Путина глава Турции назвал «роскошным».

Анкара. Турция. На заочный «обмен любезностями» Байдена и Путина отреагировал президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган не одобрил высказывания американского лидера о российском коллеге, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Заявление Байдена в адрес Путина является недопустимым для главы государства», - приводит агентство слова главы Турции.

При этом Эрдоган высоко оценил дипломатичный тон Владимира Путина.

«Он очень умный и дал роскошный ответ», - заявил турецкий лидер.

Напомним, в ответ на провокационное заявление Байдена российский президент пожелал американскому коллеге здоровья. Также он привел детскую поговорку: «Кто обзывается, тот сам так называется» и напомнил об актуальных проблемах современной Америки, включая взаимоотношения темнокожего и белого населения.

Кроме того, Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме. Президент США не ответил журналистам на вопрос о возможности такой беседы.

17:26, 19 марта, 2021
Евгений Кандаков
41
0
#Россия\n#Турция\n#США\n#президент\n#дипломат\n#оскорбления\n#политика\n#Джо Байден\n#Владимир Путин\n#Эрдоган