Эрдоган посчитал неприемлемыми слова Байдена о президенте России

Ответ Путина глава Турции назвал «роскошным».



Анкара. Турция. На заочный «обмен любезностями» Байдена и Путина отреагировал президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган не одобрил высказывания американского лидера о российском коллеге, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Заявление Байдена в адрес Путина является недопустимым для главы государства», - приводит агентство слова главы Турции.

При этом Эрдоган высоко оценил дипломатичный тон Владимира Путина.

«Он очень умный и дал роскошный ответ», - заявил турецкий лидер.

Напомним, в ответ на провокационное заявление Байдена российский президент пожелал американскому коллеге здоровья. Также он привел детскую поговорку: «Кто обзывается, тот сам так называется» и напомнил об актуальных проблемах современной Америки, включая взаимоотношения темнокожего и белого населения.

Кроме того, Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме. Президент США не ответил журналистам на вопрос о возможности такой беседы.