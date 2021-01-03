В Сербии заявили о прослушке президента

О незаконных действиях рассказал сам Вучич.

Белград. Сербия. В МВД Сербии заявили о незаконной прослушке президента Александра Вучича. Об этом сообщают «Известия».

О прослушке рассказал сам Вучич. По словам министра внутренних дел Александра Вулина, президент «никогда не говорит ничего просто так», рассказал он это не ради политической выгоды, потому его слова – правда.

Министр уточнил, что главу прослушивали не из благих намерений. Сейчас правоохранительные органы работают, чтобы этого больше не повторилось.