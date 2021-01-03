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В Сербии заявили о прослушке президента

18:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
В Сербии заявили о прослушке президента
18:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
124
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#Сербия\n#президент\n#МВД\n#ФСБ
Фото: commons.wikimedia.org
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О незаконных действиях рассказал сам Вучич.

Белград. Сербия. В МВД Сербии заявили о незаконной прослушке президента Александра Вучича. Об этом сообщают «Известия».

О прослушке рассказал сам Вучич. По словам министра внутренних дел Александра Вулина, президент «никогда не говорит ничего просто так», рассказал он это не ради политической выгоды, потому его слова – правда.

Министр уточнил, что главу прослушивали не из благих намерений. Сейчас правоохранительные органы работают, чтобы этого больше не повторилось. 

18:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
124
0
#Сербия\n#президент\n#МВД\n#ФСБ