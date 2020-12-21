Не уложились: Великобритания и ЕС затянули переговоры по Brexit дольше оговоренного срока

Главной проблемой стал вопрос о рыболовстве в британских водах.



Лондон. Великобритания. Представители Великобритании и Евросоюза не успели прийти к взаимоприемлемому соглашению об условиях «мягкого» выхода страны из наднациональной структуры. Переговоры по Brexit затянулись до крайнего срока, отведенного на урегулирование всех вопросов – он истек 20 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Далее возможны 2 сценария: либо сторонам придется торговать по принципам ВТО, либо переговоры продолжатся далее. Впрочем, ранее Европарламент отказался голосовать по соглашению, если его не заключат до истечения 20 декабря. Несмотря на это, команды переговорщиков выразили готовность продолжать работу по согласованию позиций.

Главным камнем преткновения остаются условия рыболовства в британских водах для судов стран Евросоюза. ЕС выдвинул свои предложения по этому вопросу и на переговорах начался некоторый прогресс, но к окончательному решению стороны пока не пришли.

Между тем, как пишет Газета.ру со ссылкой на The Telegraph, французские рыбаки, а также мэр крупнейшего рыболовного порта страны Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозили Лондону войной, если спор по рыбным квотам не будет решен. Перед этим глава британского правительства Борис Джонсон пообещал задействовать военный флот для защиты рыбных богатств своих территориальных вод.

Напомним, официально Великобритания вышла из ЕС в полночь 31 января 2020 года. При этом до конца текущего года страна остается в Европейском таможенном союзе и едином рынке.