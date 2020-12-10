Белоруссия закроет сухопутные границы на выезд

Ограничения начнут действовать через 10 дней.



Минск. Белоруссия. Покинуть Белоруссию через наземные пункты пропуска скоро станет невозможно. Власти страны вводят ограничения на выезд, пишет РБК

Согласно постановлению Совета министров, через 10 дней из Белоруссии можно будет вылететь только самолетом. Запрет касается как граждан республики, так и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание. Причиной такого решения называют сложную эпидемиологическую обстановку.

В частности, закроются автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска и в речных портах, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях.

Напомним, в связи с распространением COVID-19 власти Белоруссии приостановили с 29 октября въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши, то есть всех сопредельных стран, кроме России. С 1 ноября был введен временный запрет на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. А 5 ноября было принято решение не пускать в страну тех граждан, которые ранее покинули территорию Белоруссии.

На 9 декабря в стране было выявлено 152 453 случая заболевания COVID-19. Летальный исход отмечен у 1230 пациентов, выздоровели 129 950 человек, сообщили в Минздраве Белоруссии.