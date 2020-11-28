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В США расширили способы приведения в исполнение смертных казней

14:22, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
В США расширили способы приведения в исполнение смертных казней
14:22, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#приговор суда\n#электричество\n#газ\n#казнь\n#США
Фото: pixabay.com
160
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Ранее приговоренных федеральными судами убивали только при помощи ядовитых инъекций.

Вашингтон. США. В Соединенных Штатах Америки отменили закон, требовавший казнить приговоренных федеральными судами лишь одним способом – введением смертельной инъекции. Поправку внесло министерство юстиции, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Теперь смертные приговоры будут приводить в исполнение теми методами, которые установлены законодательством штата. Среди них – электрический стул, газовая камера с азотом, а также расстрел из огнестрельного оружия.

А в некоторых штатах заключенные могут сами выбрать себе вид казни. К их числу относятся, например, Вашингтон, Флорида и Юта.

14:22, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
160
0
#приговор суда\n#электричество\n#газ\n#казнь\n#США