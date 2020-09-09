  • $ 76.07 ↑
  • € 89.57 ↓

Лукашенко признался, что уволил главу КГБ из-за задержания «вагнеровцев»

16:30, 09 сентября, 2020
Евгений Кандаков
Лукашенко признался, что уволил главу КГБ из-за задержания «вагнеровцев»
16:30, 09 сентября, 2020
Евгений Кандаков
208
0
#Белоруссия\n#журналисты\n#КГБ\n#отставка\n#Александр Лукашенко\n#скандал\n#задержание
Фото: twitter.com/ru_rbc
208
0

Больше 30 российских граждан были арестованы под Минском 29 июля.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии объяснил российским журналистам, за что лишился поста бывший председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерий Вакульчик. По словам Александра Лукашенко, он был уволен из-за задержания 33 участников охранного предприятия, в основном россиян, пишет «Интерфакс».

Агентство приводит в подтверждение слова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, участвовавшего в беседе российских журналистов с президентом Белоруссии.

«Мы спросили: из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал: да», - заявил Бабаян, имея в виду Александра Лукашенко.

3 сентября глава Белоруссии уволил председателей Совета безопасности и КГБ Андрея Равкова и Валерия Вакульчика.

История с арестом 32 граждан России и одного гражданина Белоруссии по подозрению в подготовке беспорядков после выборов президента страны началась 29 июля. Тогда агентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «боевиков иностранной частной военной компании», еще один человек был взят на юге страны. Утверждалось, что все они имеют отношение к ЧВК «Вагнер». В дальнейшем власти Белоруссии заявили, что данная группа заслана в страну с целью организации беспорядков после выборов президента. Поскольку большинство задержанных ранее воевало в рядах сторонников ДНР и ЛНР, были начаты переговоры о выдаче их Киеву.

С российской стороны было заявлено, что «вагнеровцы» собирались через Белоруссию и Турцию вылететь в одну из развивающихся стран для охраны месторождений природных ресурсов, причем предложенный им контракт был ложным. Не исключено, что инцидент был подстроен спецслужбами Украины, решивших таким способом захватить бывших бойцов республик Донбасса.

14 августа стало известно, что Минск вернул Москве 32 ранее захваченных россиян. Еще один задержанный, гражданин Белорусии, остался в своей стране.

16:30, 09 сентября, 2020
Евгений Кандаков
208
0
#Белоруссия\n#журналисты\n#КГБ\n#отставка\n#Александр Лукашенко\n#скандал\n#задержание

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

49 новых случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода зарегистрировали в Удмуртии

09:11, 04 сентября, 2020
2628

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

2590
09:08, 03 сентября, 2020

Гособвинитель попросил суд сменить адвоката бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева

2401
11:48, 03 сентября, 2020

1 человек погиб и 5 пострадали в ДТП возле села Макарово в Удмуртии

2355
18:40, 06 сентября, 2020

Врачи нашли коронавирус у 48 жителей Удмуртии

2120
09:22, 06 сентября, 2020

Ефремов признал свою вину в ДТП с гибелью курьера

11:51, 03 сентября, 2020
1656

27 школьников из Благовещенска получили ожоги глаз

1651
17:52, 03 сентября, 2020

Петросяну и Винокуру пришлось эвакуироваться с концерта в Сочи

1600
14:42, 06 сентября, 2020

13 молодых людей задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов в школах

1557
15:53, 04 сентября, 2020

На служебную машину Голиковой напал автоподставщик

1456
09:57, 06 сентября, 2020

Россия добилась от Белоруссии прогресса в создании Союзного государства

17:01, 03 сентября, 2020
1725

Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

1503
12:33, 07 сентября, 2020

Козел съел полицейские протоколы из патрульного автомобиля в США

1445
16:37, 06 сентября, 2020

Больше 40 человек и 5800 коров пропали вместе с судном у берегов Японии

1353
15:07, 03 сентября, 2020

Коронавирус оставил Европу без дискотек и ночных клубов

1330
11:43, 06 сентября, 2020

Лонгриды

Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

09:47, 08 сентября, 2020
855

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
3721

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8241

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
7630

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7693

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6868

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7189

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
14602

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12233

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9719

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
17195

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15257

Статьи

А вдруг это коронавирус: что делать жителям Удмуртии при ухудшении самочувствия

16:00, 09 сентября, 2020
563

Как решить две большие проблемы Удмуртии: бедность и здравоохранение

12:20, 08 сентября, 2020
471

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2416

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
4030

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2186

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2721

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3560

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2934

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2820

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3480

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3211

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
5705

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
3187

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4334

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4802

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6620

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3290

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2964

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4564

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
4235