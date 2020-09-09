Лукашенко признался, что уволил главу КГБ из-за задержания «вагнеровцев»

Больше 30 российских граждан были арестованы под Минском 29 июля.



Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии объяснил российским журналистам, за что лишился поста бывший председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерий Вакульчик. По словам Александра Лукашенко, он был уволен из-за задержания 33 участников охранного предприятия, в основном россиян, пишет «Интерфакс».

Агентство приводит в подтверждение слова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, участвовавшего в беседе российских журналистов с президентом Белоруссии.

«Мы спросили: из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал: да», - заявил Бабаян, имея в виду Александра Лукашенко.

3 сентября глава Белоруссии уволил председателей Совета безопасности и КГБ Андрея Равкова и Валерия Вакульчика.

История с арестом 32 граждан России и одного гражданина Белоруссии по подозрению в подготовке беспорядков после выборов президента страны началась 29 июля. Тогда агентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «боевиков иностранной частной военной компании», еще один человек был взят на юге страны. Утверждалось, что все они имеют отношение к ЧВК «Вагнер». В дальнейшем власти Белоруссии заявили, что данная группа заслана в страну с целью организации беспорядков после выборов президента. Поскольку большинство задержанных ранее воевало в рядах сторонников ДНР и ЛНР, были начаты переговоры о выдаче их Киеву.

С российской стороны было заявлено, что «вагнеровцы» собирались через Белоруссию и Турцию вылететь в одну из развивающихся стран для охраны месторождений природных ресурсов, причем предложенный им контракт был ложным. Не исключено, что инцидент был подстроен спецслужбами Украины, решивших таким способом захватить бывших бойцов республик Донбасса.

14 августа стало известно, что Минск вернул Москве 32 ранее захваченных россиян. Еще один задержанный, гражданин Белорусии, остался в своей стране.