На неравноправие русскоязычных эстонцев обратили внимание местные политики

Наличие проблемы признал премьер-министр Юри Ратас.





Таллин. Эстония. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал неравноправие коренных и русскоязычных жителей страны. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

«Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные», - приводит агентство слова политика.

Юри Ратас также подчеркнул, что лично для него нет разницы в том, какой язык является родным для жителя его страны.

Ранее на приеме у президента Эстонии Керсти Кальюлайд хореограф Светлана Григорьева заявила, что у простых граждан страны, особенно русскоязычных, почти нет шансов на успешную карьеру.