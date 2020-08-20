Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Остров в Карибском море является зависимой от США территорией.



Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп задумывался о том, не обменять ли Пуэрто-Рико на Гренландию. О возможности такой сделки он спрашивал у своих помощников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Daily Beast.

Американское издание узнало об этом со слов бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора. Тот утверждает, что лично слышал от президента такое предложение в августе 2018 года. В этот период Трамп с сотрудниками был на Пуэрто-Рико. Остров сильно пострадал от урагана, велись работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Однажды президент спросил у своих спутников, в числе которых был и Тейлор, нельзя ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. При этом он якобы добавил, что остров Пуэрто-Рико грязен, а живущие на нем люди бедны.

Издание отмечает, что после ухода из министерства внутренней безопасности Майлз Тейлор стал критиком Трампа.

В настоящее время Пуэрто-Рико является зависимой от Вашингтона территорией. На ней действует часть законов Соединенных Штатов. Верховную власть на острове имеет Конгресс США, сохраняется также местное самоуправление.

В 2019 году американские СМИ узнали о том, что Трамп интересовался возможностью купить у правительства Дании Гренландию. Датские власти отреагировали на эту информацию негативно.