  • $ 73.24 ↓
  • € 87.4 ↑

Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

10:12, 20 августа, 2020
Евгений Кандаков
Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию
10:12, 20 августа, 2020
Евгений Кандаков
130
0
#США\n#скандал\n#Дания\n#Дональд Трамп
Фото: wikipedia.org
130
0

Остров в Карибском море является зависимой от США территорией.

Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп задумывался о том, не обменять ли Пуэрто-Рико на Гренландию. О возможности такой сделки он спрашивал у своих помощников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Daily Beast.

Американское издание узнало об этом со слов бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора. Тот утверждает, что лично слышал от президента такое предложение в августе 2018 года. В этот период Трамп с сотрудниками был на Пуэрто-Рико. Остров сильно пострадал от урагана, велись работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Однажды президент спросил у своих спутников, в числе которых был и Тейлор, нельзя ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. При этом он якобы добавил, что остров Пуэрто-Рико грязен, а живущие на нем люди бедны.

Издание отмечает, что после ухода из министерства внутренней безопасности Майлз Тейлор стал критиком Трампа.

В настоящее время Пуэрто-Рико является зависимой от Вашингтона территорией. На ней действует часть законов Соединенных Штатов. Верховную власть на острове имеет Конгресс США, сохраняется также местное самоуправление.

В 2019 году американские СМИ узнали о том, что Трамп интересовался возможностью купить у правительства Дании Гренландию. Датские власти отреагировали на эту информацию негативно.

10:12, 20 августа, 2020
Евгений Кандаков
130
0
#США\n#скандал\n#Дания\n#Дональд Трамп

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии за сутки выявили 29 случаев коронавируса

09:16, 15 августа, 2020
4214

В сарапульской библиотеке имени Крупской уничтожат почти 10 000 книг

3418
12:05, 15 августа, 2020

Дмитрий Патрушев: 80 населенных пунктов Удмуртии планируется преобразить за 2 года

3182
16:15, 14 августа, 2020

Удмуртия вошла в список регионов с «вредным образом жизни»

2862
17:20, 14 августа, 2020

В Удмуртии подвели итоги XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр

2570
11:07, 16 августа, 2020

Детского писателя Владислава Крапивина прооперировали в Екатеринбурге

12:50, 13 августа, 2020
2048

Коронавирус вогнал российскую казну в «чистые долги»

1682
10:12, 13 августа, 2020

Хабиров: судьбу горы Куштау в Башкирии будет решать координационный совет с участием экоактивистов

1557
11:29, 17 августа, 2020

В Ставрополе задержали 11 сотрудников и курсантов вуза МВД

1474
09:55, 14 августа, 2020

Российские ученые пообещали вывести насекомых, питающихся исключительно борщевиком

1138
16:37, 13 августа, 2020

Россиянам в Турции посоветовали запастись масками и расширенной страховкой

11:21, 13 августа, 2020
3412

Зарубежные ученые нашли связь между резус-фактором и группой крови с риском заражения COVID-19

1684
15:20, 13 августа, 2020

Футболиста Смолова обокрали в испанском ночном клубе

1361
11:59, 13 августа, 2020

Футболисты «Барселоны» потерпели крупнейшее поражение за 74 года

1310
10:50, 15 августа, 2020

Британские ученые заявили, что COVID-19 появился в Китае еще в 2012 году

1175
10:24, 17 августа, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
6024

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
5828

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
6198

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
5622

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
5786

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
12751

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
10699

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
8266

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
15580

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
13804

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
13802

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
20946

Статьи

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19
160

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
812

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
1281

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
1642

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
1737

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
2218

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
1969

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
3620

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
1482

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
2808

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
2473

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
4586

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
1350

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
1549

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
2600

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
2311

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
1791

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
4311

Обеспечить теплом на четверть века

15:21, 14 мая, 2020
1901

FAQ: самые важные вопросы о новом формате режима самоизоляции в Удмуртии

09:40, 14 мая, 2020
6876