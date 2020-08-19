Демократы официально утвердили Джо Байдена своим кандидатом в президенты США

Политику исполнилось 77 лет.



Милуоки. США. На съезде Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин) делегации утвердили кандидата в президенты на выборах, которые пройдут 3 ноября. Как и ожидалось, на этот пост выдвинули Джо Байдена, пишет RT.

77-летний Байден набрал наибольшее число голосов - 3550. Напомним, при Бараке Обаме он был вице-президентом.

Ранее стало известно, что в случае победы на выборах Байден планирует назначить вице-президентом Камалу Харрис - сенатора от штата Калифорния.

Данное решение удивило соперника Джо Байдена на выборах, действующего президента Дональда Трампа. Он напомнил, что во время праймериз Харрис критиковала Байдена и не добилась популярности среди однопартийцев.