У США закончились новые кандидаты из России для введения санкций

Об этом заявил и.о. министра внутренней безопасности страны Чед Вулф.



Вашингтон. США. В администрации президента США не могут найти новых кандидатов из России, против которых следовало бы ввести персональные санкции за «вмешательство» в президентские выборы 2016 года. В этом признался и. о. министра внутренней безопасности страны Чед Вулф, пишет Лента.ру со ссылкой на Axios.

При этом чиновник подчеркнул, что власти США делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности, поскольку Москва якобы продолжает воздействовать на американских избирателей и после выборов. Однако список россиян, «виновных» в манипуляциях с электоратом Соединенных Штатов, исчерпан, посетовал Вулф.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Россия уже вмешалась в президентские выборы 2020 года.

Напомним, в апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер представил доклад о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. В нем говорится, что Кремль якобы влиял на их проведение. Однако наличие сговора Дональда Трампа с Россией в докладе не подтверждается.