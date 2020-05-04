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ЦИК Казахстана снял депутатские полномочия с дочери экс-президента страны

10:40, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
ЦИК Казахстана снял депутатские полномочия с дочери экс-президента страны
10:40, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
239
0
#ЦИК\n#власть и чиновники\n#Казахстан\n#власть\n#парламент\n#отставка\n#сенатор\n#депутат
Фото: Сенат Парламента Казахстана
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Дариги Назарбаева была назначена депутатом Сената в 2016 году.

Нур-Султан. Казахстан. Центризбирком Казахстана снял полномочия с депутата сената Дариги Назарбаевой, дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

«4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, что Дариги Назарбаева была назначена депутатом Сената в 2016 году. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил ее с должности спикера сената страны. Старшая дочь экс-президента Казахстана занимала этот пост с 2019 года.

10:40, 04 мая, 2020
Анастасия Шевченко
239
0
#ЦИК\n#власть и чиновники\n#Казахстан\n#власть\n#парламент\n#отставка\n#сенатор\n#депутат

 

 

 


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