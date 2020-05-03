За отмену санкций против России выступил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер

По его мнению, Берлин должен руководствоваться исторической логикой.

Берлин. Германия. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что антироссийские санкции подрывают доверительные отношения между двумя странами, сформировавшиеся после Второй мировой войны. Об этом сообщает «RG.ru» со ссылкой на немецкое издание «Tagesspiegel».

«Сейчас, когда настали трудные времена в экономике из-за кризиса «короны», мы еще больше нуждаемся в сотрудничестве. Поэтому бессмысленные санкции должны быть отменены. В отношениях с Москвой нужно руководствоваться не только политической, но и исторической логикой, особенно в контексте 75-летия разгрома нацизма», — сказал политик.

Шрёдер отметил, что нельзя забывать о жестокости той войны, которая велась с целью стереть Россию с «мировой политической сцены».

«То, что в России, несмотря на это чудовищное прошлое, готовы выстраивать доверительные отношения с новой Германией, для нас бесценно. Дальнейшая поддержка антироссийских санкций этому противоречит», — сказал экс-канцлер.