Президент Казахстана прекратил полномочия председателя сената Дариги Назарбаевой

Дочь первого президента страны занимала этот пост с марта 2019 года.

Нур-Султан. Казахстан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой, которая занимала должность председателя верхней палаты парламента страны. Об этом сообщили «Известия» в субботу, 2 мая.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — сообщается на сайте главы государства.

Также Токаев опубликовал в Twitter пост, в котором поблагодарил Назарбаеву за проделанную работу.

«Выражаю благодарность Дариге Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан», — написал Токаев.

Отметим, что Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С сентября 2016 года является депутатом сената парламента, была избрана спикером палаты в марте 2019 года, 2 сентября переизбрана на эту должность.