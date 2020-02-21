Экс-министра обороны Украины Гриценко приговорили заочно к 6 годам колонии

Решение об этом принял военный суд в Москве.



Москва. Бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко осудили в Москве. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил главу ведомства к 6 годам колонии, сообщает РенТВ.

Гриценко признали виновным в призывах к терактам. В эфире украинских телеканалов он предлагал взрывать машины в российских городах и пускать под откос российские поезда с боевой техникой.

Кроме того, министру запретили занимать госдолжности на протяжении 3 лет.

Ранее прокурор просил для экс-министра обороны соседнего государства 9 лет колонии. Отметим, подсудимый находится на Украине, и экстрадиция его в Россию в обозримом будущем маловероятна.

В апреле 2019 года Следственный комитет заочно арестовал Гриценко.

Министром обороны Украины Анатолий Гриценко был в 2005-2007 годах. Скандальные заявления, за которые его осудили в России, он делал в 2014 году и 2017 годах, уже не занимая должность главы военного ведомства.